Isparta'daki cam seyir terası 1 milyon 100 bin kişiyi ağırladı

Isparta'da Kirazlıdere Cam Seyir Terası, açıldığı günden bu yana 1 milyon 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Isparta Belediyesince kent merkezine hakim dağlık alanda inşa edilerek 2023 yılında hizmete açılan cam seyir terası, kentin önemli turizm noktalarından biri haline geldi.

Yaklaşık 100 metrekarelik alana sahip cam seyir terası, özellikle gece saatlerinde yapılan ışıklandırmasıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Isparta Belediyesi İşletme Müdürü Ahmet Çapkın, AA muhabirine, seyir terasının gördüğü ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Ziyaretçilerin terasta bol bol fotoğraf çektiğini belirten Çapkın, "Seyir terasımız açıldığı günden bu yana 1 milyon 100 bin kişi tarafından ziyaret edildi. Buraya gelen vatandaşlarımız doğayla iç içe vakit geçirme imkanı buluyor." dedi.