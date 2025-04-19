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Isparta'da Yolda Kalan Otomobili Çekerken Ayağı Halata Sıkıştı

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Isparta'da, arızalanan otomobilini çekiciye yüklemeye çalışan bir kişinin ayağı halata sıkıştı. Olayda, yaralının sağ ayak parmakları koptu ve hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da, yolda kalan otomobili çekiciye yükledikleri sırada ayağı halata sıkışan ve parmakları kopan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Yaşar E, Davraz Mahallesi'nde arızalanan otomobilini çekiciye yükledikleri sırada ayağını halata sıkıştırdı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Yaşar E'nin sağ ayak parmaklarının koptuğu belirlendi.

İlk müdahalesinin ardından Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralının tedavisi sürüyor.

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Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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