Isparta'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Tutuklama

Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yapmak suçundan tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.