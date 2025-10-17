Isparta'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Tutuklama
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 zanlıdan 1'i 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçlamasıyla tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Isparta'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" yapmak suçundan tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel