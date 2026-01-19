Isparta'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Isparta'nın Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. Yapılan aramalarda sentetik uyuşturucu ve kokain ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekiplerce şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda kağıda emdirilmiş sentetik uyuşturucu ve 5 gram kokain ele geçirildi.
Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutukladı.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel