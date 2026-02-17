Haberler

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı; 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi, 1 hassas terazi ve 1 aparat ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

