Isparta'da tur otobüsüyle çarpışan hafif ticari araçtaki sürücü hayatını kaybetti

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde tur otobüsüyle çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü.

İbrahim A'nın kullandığı 07 CBT 336 plakalı tur otobüsü ile Furkan Turan Öztürk idaresindeki 32 ABE 697 plakalı hafif ticari araç Alpet Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ve sağlık ekibince Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Tur otobüsünün de Erzincan'dan Burdur'a seyir halinde olduğu öğrenildi.