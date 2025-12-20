Haberler

Isparta'da kavgaya dönüşen trafik tartışmasında polis memuru yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da yaşanan bir trafik tartışması kavgaya dönüşürken, görevde olan bir polis memuru Y.S. araçla sürüklenerek yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Isparta'da trafikte yaşanan yol verme tartışmasının kavgaya dönüşmesi sonucu görev istirahatinde bulunan polis memuru araçla sürüklenerek yaralandı.

Bağlar Mahallesi 111 Cadde'de Y.S. yönetimindeki 32 ABD 111 plakalı otomobil ile H.A'nın kullandığı 07 BYM 756 plakalı otomobilin sürücüleri arasında trafikte tartışma çıktı.

İddiaya göre, H.A'nın aracıyla yolu kesmesi sonrası yaşanan arbede sırasında Y.S. araçla sürüklendi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Y.S, ilk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Y.S'nin Isparta İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, kavgada polis memurunun araçla sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

???????

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
Sadettin Saran serbest bırakıldı

İfadeye çağrılan Sadettin Saran için karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Kocasının marketten aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var

Kocasının aldıklarını görünce çemkiren kadına büyük tepki var
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Gücüm tükendi

Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş sessizliğini bozdu: Tükendim
Biri bu rezalete dur desin: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Rezilliğe bakın: Yayını izleyenler Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
UEFA'dan Galatasaray'a ceza

UEFA'dan Galatasaray'a çifte ceza
Yakalama kararı çıkarılan dünyaca ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş kimdir? 'Madonna'yı soyan Türk'

"Madonna'yı soyan Türk" de soruşturmada! Her yerde aranıyor
2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar

İşte 2.5 saat ifade veren Sadettin Saran'a yöneltilen suçlamalar
Desteklediği takımın maçını izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi

Maç izlemeye gitti, sinirlerine hakim olamamanın bedelini ağır ödedi
Hande Sarıoğlu açtı ağzını yumdu gözünü: İki cihanda elim yakanda Akif, anlatacaksın!

Hande Sarıoğlu ateş püskürdü: İki cihanda elim yakanda Akif!
Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar

Kadıköy'de dehşet: 2 kişi ölü bulundu, bir not bırakmışlar
TasteAtlas, Dünyanın En İyi Sakatat Yemeklerini Açıkladı: Türkiye'den İki Lezzet İlk 10'da

Dünyanın En İyi 10 Sakatat Yemeği Arasına 2 Türk Lezzeti Girdi
Anderson Talisca vitesi 5'e taktı! Bir gol daha

Süper Lig'e tek başına damga vuruyor
Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...

Boğaz'a böyle açıldı, düştüğü not hayli manidar: Peçeliyiz diye...
title