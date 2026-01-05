Haberler

Isparta'da kamyon ile tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da meydana gelen kazada, tırla çarpışan kamyonun sürücüsü Mehmet Ç. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Isparta'da tırla çarpışan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Mehmet Ç'nin kullandığı 15 ABU 850 plakalı kamyon, Mehmet H. yönetimindeki 32 AFP 920 plakalı tır ile Süleyman Demirel Üniversitesi kavşağında çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyon sürücüsü Mehmet Ç. itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel
Şarkıcı Alya da uyuşturucu soruşturmasında gözaltında

Uyuşturucu soruşturmasında ünlü şarkıcı havalimanında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tepki yağdı, soruşturma başlatıldı! Bedri Usta'da açıklama geldi

Yaptığı yorumla gündeme oturan Bedri Usta'dan açıklama var
İstanbul'da hava bir anda değişecek! Kar, fırtına ve sağanak geliyor

Hava bir anda değişecek! Kar yeniden geliyor, tarih de verildi
Ünlülere 4. dalga uyuşturucu operasyonu! İşte gözaltına alınanların isimleri

Ünlülere 4. dalga operasyon! İşte gözaltına alınanların isimleri
Asena'nın İbrahim Tatlıses'le barışmak için aldığı para ortaya çıktı

Asena'nın aldığı para ortaya çıktı
Tepki yağdı, soruşturma başlatıldı! Bedri Usta'da açıklama geldi

Yaptığı yorumla gündeme oturan Bedri Usta'dan açıklama var
Altın fiyatlarında Maduro etkisi

Altında beklenen oldu
Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı en iyisini yapmaya çalışacağız

Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı...