Isparta'da Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği Eğitimi Düzenlendi

Isparta'da Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği Eğitimi Düzenlendi
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Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde, tıbbi sülük biyolojisi, yetiştiriciliği ve ticari düzenlemeler üzerine eğitim programı gerçekleştirildi. 22 katılımcı dört gün süren eğitimde teorik ve uygulamalı dersler aldı.

Isparta'da düzenlenen 9. Uygulamalı Tıbbi Sülük Yetiştiriciliği Eğitimi'nde, tıbbi sülük biyolojisi, yetiştiriciliği, hastalık yönetimi ve ticari düzenlemelere ilişkin konular ele alındı.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) bünyesindeki Tıbbi Sülük Uygulama ve Araştırma Merkezi (SÜLMER) ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen programda, teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Dört gün süren eğitim programında teorik sunumlar üniversitenin rektörlük kampüsünde, uygulamalı eğitimler ise SÜLMER laboratuvarlarında gerçekleştirildi.

Programda Türkiye'nin 14 ilinden gelen 22 katılımcı, tıbbi sülük biyolojisi, yetiştiriciliği, hastalık yönetimi ve Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CİTES) kapsamındaki ticari düzenlemeler gibi konularda eğitim aldı.

SÜLMER Müdürü ve Eğitim Koordinatörü Doç. Dr. Mustafa Ceylan, gazetecilere, tıbbi sülüklerin sağlık alanındaki önemine dikkati çekti.

2014'te yürürlüğe giren Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği sayesinde tıbbi sülüklerin yasal tedavi aracı olarak kabul edildiğini belirten Ceylan, "Bu da beraberinde sülüklerin sadece Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsat almış çiftliklerden temin edilmesini zorunlu kıldı." dedi.

Yönetmelik sonrası yetiştiriciliğe olan ilginin arttığını anlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Biz de bu ihtiyaca yanıt vermek adına 2022'de eğitim programını başlattık. O günden bu yana 2 farklı ülkeden ve Türkiye'nin 40 şehrinden toplam 142 kursiyere sertifika verdik. Her biri kendi alanında önemli bilgiler edindi. Bu eğitimler sadece sağlık alanında değil, aynı zamanda biyoteknoloji ve tarımsal üretim boyutuyla da önemli istihdam ve gelir alanı yaratıyor. ISUBÜ olarak bu alandaki insan kaynağını bilimsel temellerle yetiştiriyoruz."

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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