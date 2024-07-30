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Isparta'da Tedavi Edilen Kukumav Yavruları Doğaya Bırakıldı

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Isparta'da ormanlık alanda bitkin bulunan iki kukumav yavrusu, tedavilerinin ardından doğal yaşam ortamlarına bırakıldı. Yavrular, 20 günlük tedavi ve bakım sürecinin ardından Kovada Gölü yakınlarında doğaya salındı.

Isparta'da ormanlık alanda bitkin bulunan iki kukumav yavrusu, tedavilerinin ardından doğal yaşam ortamlarına bırakıldı.

Bir vatandaşın ormanda bulup, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlilerine teslim ettiği kukumav yavrularının tedavisi tamamlandı.

Yavrular, 20 günlük tedavi ve bakım sürecinin ardından Kovada Gölü yakınlarında doğaya salındı.

Kaynak: AA / Güncel

Kovada Gölü Isparta Hayvan Hakları Çevre Güncel Haberler

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