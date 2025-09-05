Haberler

Isparta'da Silahlı Kavga: İki Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Isparta'nın Gelendost ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi ağır yaralandı. Olayda merminin isabet ettiği kişilere ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Kavga sonrası gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Isparta'nın Gelendost ilçesinde silahlı kavgada iki kişiyi ağır yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

Balcı köyünde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal S. tabancayla etrafa ateş açtı. Olayda merminin isabet ettiği Ayhan Ü. ile başına darbe alan Osman K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Gözaltına alınan Kemal S. ve Fatih B. tutuklandı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
Arızayı bulmak için ustayı motorun içine bindirdi, kaput açık ilerledi! İşte o anlar

Aracındaki arızayı bulmak için yaptıklarıyla pes dedirtti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş'tan Salih Özcan harekatı

Avrupa'da top koşturan milli yıldızı istedi: Bana onu alın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.