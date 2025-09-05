Isparta'da Silahlı Kavga: İki Şüpheli Tutuklandı

Isparta'nın Gelendost ilçesinde silahlı kavgada iki kişiyi ağır yaralayan 2 şüpheli tutuklandı.

Balcı köyünde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kemal S. tabancayla etrafa ateş açtı. Olayda merminin isabet ettiği Ayhan Ü. ile başına darbe alan Osman K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Gözaltına alınan Kemal S. ve Fatih B. tutuklandı.