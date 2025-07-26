Isparta'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Isparta'da Silahlı Kavga: 1 Ölü
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Isparta'nın Modernevler Mahallesi’nde, iki kişi arasındaki tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Nafiz G., kız arkadaşını rahatsız ettiği iddia edilen İsmail Özdemir'e ateş açtı. Yaralı Özdemir, hastanede hayatını kaybetti. Nafiz G. yakalanarak tutuklandı.

Isparta'da iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü.

Modernevler Mahallesi'nde Nafiz G. (34) ile kız arkadaşı F.T.'yi rahatsız ettiği iddiasıyla İsmail Özdemir (22) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Nafiz G. yanındaki tabanca ile Özdemir'e ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Özdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öte yandan olayın ardından kaçan Nafiz G. polis tarafından yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
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