Isparta'da seyir halindeyken alev alan cip yandı

Isparta'nın Şarkiraaağaç ilçesinde seyir halindeyken yanmaya başlayan cip, kullanılamaz hale geldi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 42 AGE 811 plakalı araç, Çiçekpınar Kasabası'nda seyir halindeyken alev aldı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücüye, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından yangın söndürüldü, cip ise kullanılamaz hale geldi.

Bu arada araçta bidon içerisinde yaklaşık 250 litre benzin olduğu öğrenildi.