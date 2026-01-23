Haberler

Isparta'da kamyonetin devrildiği kazada 3 kişi yaralandı

Isparta-Eğirdir kara yolunda buzlanma nedeniyle devrilen sebze yüklü kamyonetteki sürücü ve iki yolcu hafif yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta'da sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 3 kişi hafif yaralandı.

Adnan E. idaresindeki 32 AAB 698 plakalı sebze yüklü kamyonet, Isparta- Eğirdir kara yolu Büyükgökçeli mevkisinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola devrilen araçtaki sürücü ile yolcular Nurten E. ve Münevver G, kazayı gören vatandaşların yardımıyla kamyonetten çıkarıldı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazada hafif yaralanan 3 kişiye müdahalede bulundu.

Öte yandan, kayganlaşan yolda Karayolları ekiplerince tuzlama çalışması yapıldı.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
