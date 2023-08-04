Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Isparta'da sazlık alanda yangın

ISPARTA Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan sazlık alanda yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin sevk edildiği yangında söndürme çalışmaları devam ediyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde bulunan Bedre Plajı yakınlarında bulunan sazlık alanda henüz belirlenemeyen sebeple yangın çıktı. Bir anda dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye Eğirdir Belediyesi, Isparta Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Eğirdir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin bölgede yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.