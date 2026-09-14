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Isparta'da saman yüklü tır seyir halindeyken alev aldı

Isparta'da saman yüklü tır seyir halindeyken alev aldı
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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır, kullanılamaz hale geldi.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü tır, kullanılamaz hale geldi.

F.K. yönetiminde 07 RJ 377 plakalı tırda, Isparta-Konya kara yolu Bağkonak köyü mevkisinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede dorsedeki saman balyalarına sıçradı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Isparta-Konya kara yolunun çift yönlü trafiğe kapatılması sonucu bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, tır, dorsesi ve saman balyaları kullanılamaz hale geldi.

Kara yolu yaklaşık bir saat sonra kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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