Isparta'da otobüsten hırsızlık anı güvenlik kamerasınca görüntülendi
Isparta'da bir özel halk otobüsünde, şoförün yerinde olmadığı anda otobüse binen bir kişi, şoför mahallindeki paraları çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Isparta'da özel halk otobüsünden yapılan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Isparta Özel Halk Otobüsleri Kooperatifine ait otobüste şoförün yerinde olmadığını gören kişi, şoför mahallindeki paraları alarak uzaklaştı.
Paraların çalındığını fark eden şoför, polise haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler araçta inceleme yaptı.
Otobüsteki güvenlik kamerasınca görüntülenen olayda, şüphelinin araca bindikten sonra paraları alarak otobüsten uzaklaşması yer aldı.
Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel