Isparta'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde iki otomobil ile tırın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin detaylar henüz netlik kazanmadı.
İKİ OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI
Isparta-Afyonkarahisar kara yolunun dokuzuncu kilometresinde sürücülerin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil ve tır çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 ÖLÜ, 3 YARALI
Kazada, kimlikleri henüz belirlenemeyen bir sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel