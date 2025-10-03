Haberler

Isparta'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Güncelleme:
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde iki otomobil ile tırın karıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin detaylar henüz netlik kazanmadı.

İKİ OTOMOBİL İLE TIR ÇARPIŞTI

Isparta-Afyonkarahisar kara yolunun dokuzuncu kilometresinde sürücülerin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil ve tır çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Kazada, kimlikleri henüz belirlenemeyen bir sürücü ile otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince Isparta'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
