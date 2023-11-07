Isparta'da Otomobil Şarampole Devrildi: 1'i Çocuk 2 Kişi Yaralandı
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Isparta-Eğirdir kara yolu Atabey kavşağında meydana gelen trafik kazasında, otomobil şarampole devrildi ve 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Isparta'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1'i çocuk iki kişi yaralandı.
Seher Şık (30) idaresindeki 32 ACL 205 plakalı otomobil, Isparta- Eğirdir kara yolu Atabey kavşağında trafik levhasına çarparak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Şık ve otomobildeki 4 yaşındaki Himanur Bilge yaralandı.
Sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırIan yaralılardan sürücü Şık'ın sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Güncel