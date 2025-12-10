Haberler

Isparta'da vücut bütünlüğü bozuk halde ölü bulunan çobanın uzuv araması sürüyor

Güncelleme:
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde ölü bulunan çoban Ferdi Ö.'nün kayıp uzvunu bulmak için jandarma ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dağlık alanda vücut bütünlüğü bozuk halde ölü bulunan çobanın uzuv aramasına devam ediliyor.

Jandarma ekipleri, Aydoğmuş köyündeki ormanlık alanda ölü bulunan Ferdi. Ö.'nün kayıp uzvunun bulunması için arama çalışmalarını sürdürdü.

Çevredeki kameraların kayıtlarını inceleyen ekiplerin, el feneri kullanan şüpheli ya da şüphelilerin Ferdi Ö.'nün aracının önünü kestiğini tespit ettiği öğrenildi. Olayın 20 dakika içinde gerçekleştiği, şüpheli ya da şüphelilerin olaydan sonra tekrar bölgeye geldiklerinin belirlendiği kaydedildi.

Öte yandan, cinayetle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay

Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş köyünde Ferdi Ö.'den (39) haber alamayan kardeşi S.Ö, 5 Aralık'ta çobanlık yaptığı bölgeye gitmişti. Ağabeyinin aracının yanmış olduğunu gören S.Ö, yakınlarda vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunan cesedi fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirmişti. Ferdi Ö.'nün cenazesi Aydoğmuş köyünde toprağa verilmişti.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
