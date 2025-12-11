Isparta'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Isparta'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Ömer B. hastanede hayatını kaybetti. Kaza, Fatih Mahallesi 206. Caddesi'nde meydana geldi.
Plakaları henüz öğrenilemeyen B.E. idaresindeki otomobil, Ömer B'nin (34) kullandığı motosikletle Fatih Mahallesi 206. Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan Ömer B, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel