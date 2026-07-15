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Isparta'da devrilen motosikletteki çocuk öldü, bir kişi de ağır yaralandı

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Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 14 yaşındaki sürücü Mustafa Gündoğdu hayatını kaybetti, yanındaki Bayram Ünsal ağır yaralandı.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Çetince Köyü'nde Mustafa Gündoğdu (14) idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet devrildi.

Kazada, Gündoğdu ile motosiklette bulunan Bayram Ünsal yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan sürücü Gündoğdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tedavisi süren Ünsal'ın ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
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