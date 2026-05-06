Isparta'da "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" uygulama çalışmaları sergilendi

Isparta'da "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" teması kapsamında, mesleki ve teknik Anadolu liselerinde öğrenim gören öğrenciler tarafından hazırlanan uygulama çalışmaları sergilendi.

Gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, alanlarına yönelik üretim, tasarım ve uygulama becerilerini ortaya koyan çalışmalarını tanıtma fırsatı buldu.

İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, etkinliğe ilişkin yaptığı değerlendirmede mesleki ve teknik eğitiminin öğrencilere bilgi ve becerilerini uygulamayla geliştirmelerine önemli katkı sağladığını söyledi.

Öğrencilerin ortaya koyduğu bu çalışmaların üretim odaklı eğitimin güçlü bir yansıması olduğunu belirten Ocak, "Cumhurbaşkanlığımızın Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi ile 'Herkesin Bir Mesleği Olmalı' anlayışı doğrultusunda, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerini destekleyen uygulama çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.