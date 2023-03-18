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Isparta'da komşular arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

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Isparta'da komşular arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı

Isparta'da 2 komşu arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Isparta'da 2 komşu arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Ayazmana Mahallesi'nde yaşayan M.K. ve Ü.S. arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, komşusu Ü.S'yi av tüfeğiyle vurdu.

Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan M.K'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Isparta Güncel Haberler

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