Isparta'da komşular arasında çıkan kavgada bir kişi silahla yaralandı
Güncel Haberler
Isparta'da 2 komşu arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Isparta'da 2 komşu arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Ayazmana Mahallesi'nde yaşayan M.K. ve Ü.S. arasında tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, komşusu Ü.S'yi av tüfeğiyle vurdu.
Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan M.K'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel