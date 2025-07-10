Isparta'da Kaza Yapan Otomobil Alev Aldı: Sürücü Yaralı

Isparta'da Kaza Yapan Otomobil Alev Aldı: Sürücü Yaralı
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Isparta'nın Aksu ilçesinde kaza yapan otomobilin alev alması sonucu sürücü yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Isparta'nın Aksu ilçesinde kaza yapan otomobilin alev alması sonucu sürücü yaralandı.

Şinasi Çetiner'in kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Yaya köyü mevkisinde ağaçlık alana devrildi.

Kaza sonrası alev alan otomobildeki sürücü yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekiplerin söndürdüğü yangında, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Sürücü, Aksu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
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