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Isparta'da Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

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Isparta'nın Gönen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Isparta'nın Gönen ilçesinde, ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ramazan Kaya'nın (39) kullandığı 32 HB 088 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Isparta kara yolu Gönen ilçesi mevkisinde ağaca çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Elif (37) ve Selim Ege Kaya (5), Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Elif Kaya, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Isparta Şehir Hastanesine sevk edilen diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
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