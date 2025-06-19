Isparta'da Kayalıklardan Düşen Emekli Polis Hayatını Kaybetti
Isparta'nın Aksu ilçesinde ıhlamur toplarken kayalıklardan düşen emekli polis memuru Mehmet Erol, hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
Isparta'nın Aksu ilçesinde ıhlamur topladığı sırada kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.
Emekli polis memuru Mehmet Erol (76), Zindan deresi mevkisinde kayalıklarda ıhlamur toplamaya gitti.
Görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, JAK ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Yeri İHA ile belirlenen Erol'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Aksu Kaymakamı Salih Zafer Aydın ve AFAD Isparta İl Müdürü Bilal Öztürk, olay yerine gelerek bilgi aldı.
Erol'un cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel