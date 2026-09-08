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Isparta'da Eğirdir Gölü sonbaharın ilk günlerinde havadan görüntülendi

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Isparta'nın Eğirdir, Gelendost, Yalvaç ve Senirkent ilçelerine kıyısı bulunan, "yedi renkli göl" olarak anılan Eğirdir Gölü, sonbaharın ilk günlerinde havadan görüntülendi.

Isparta'nın Eğirdir, Gelendost, Yalvaç ve Senirkent ilçelerine kıyısı bulunan, "yedi renkli göl" olarak anılan Eğirdir Gölü, sonbaharın ilk günlerinde havadan görüntülendi.

Türkiye'nin önemli su kaynakları arasında yer alan göl, sonbaharın gelişiyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri olmayı sürdürüyor.

İklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle son yıllarda su seviyesinde yaşanan düşüş, göl çevresinde yeni adacıkların ve genişleyen kıyı alanlarının ortaya çıkmasına neden oldu. Bu alanlar, gölün çevresindeki doğal güzelliklerle birlikte dronla görüntülendi.

İçme suyu ve tarımsal sulamanın yanı sıra canlı yaşamı ve balıkçılık açısından da önem taşıyan Eğirdir Gölü, su seviyesindeki düşüşe rağmen ziyaretçilerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kaynak: AA
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