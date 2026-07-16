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Isparta'da drift yaparken yayaya çarpan sürücüye 180 bin lira ceza

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Isparta'da sürücü belgesi olmayan bir kişi, drift yaparken bir yayaya çarparak yaralanmasına neden oldu. Sürücüye 180 bin lira idari para cezası kesilirken, araç 60 gün trafikten men edildi.

Isparta'da drift yaptığı sırada yayaya çarparak yaralanmalı trafik kazasına neden olduğu belirlenen sürücüye 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 131 Cadde'de meydana gelen yaralanmalı trafik kazasına ilişkin inceleme yapıldı.

İncelemede, sürücü belgesi bulunmayan sürücünün otomobiliyle drift yaptığı sırada bir yayaya çarptığı tespit edildi.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullanmak ve drift yapmak suçlarından toplam 180 bin lira idari para cezası uygulandı.

Araç, 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
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