Haberler

Isparta'da firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcılık hükümlüsü, emniyet güçleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Isparta'da hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
Cüneyt Özdemir, Meksika'da mahsur: Kartel sokağa çıkanları öldürmekle tehdit ediyor

Yangın yerine dönen ülkede mahsur! İşte kartellerin korkunç tehdidi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan TFF'ye yabancı hakem talebi

Süper Lig devinden yabancı hakem talebi
Necla Özmen, Trump'a karşı bu kez ABD'de babalık davası açtı

"Trump'ın kızıyım" diyordu! Yeni hamlesi çok konuşulacak
Skandal videonun ardından Hadise geri adım attı

Skandal videonun ardından geri adım attı
86 yaşındaki çiftçiden teknoloji devlerine ders: 15 milyon dolarlık teklifi reddetti

Milyonlarca doları elinin tersiyle itti, toprağını korudu
Galatasaray'dan TFF'ye yabancı hakem talebi

Süper Lig devinden yabancı hakem talebi
Yasak aşk skandalının yazışmaları da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim

Yasak aşk skandalında yazışmalar da ortaya çıktı: O dudaklarını yerim
Dursun Özbek, ''4 aydır görev yapmıyor'' demişti! O hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı

''4 aydır görev yapmıyor'' dediği hakemle ilgili gerçek ortaya çıktı