Isparta'da firari hükümlü yakalandı
Isparta'da, hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan dolandırıcılık hükümlüsü, emniyet güçleri tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde aranan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda, "dolandırıcılık" suçundan hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü yakalandı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Yalçın Çelen