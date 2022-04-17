Isparta'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haberler

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Isparta'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

AA - Fatih Demirtaş - Güncel
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Isparta'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

ŞARKİKARAAĞAÇ, ISPARTA (AA) - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Veli Baş'ın (60) kullandığı 32 SA 958 plakalı traktör, Belceğiz köyünde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Baş'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Baş'ın cenazesi, incelemenin ardından Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Isparta'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Isparta'da devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

AA / Fatih Demirtaş - Güncel

Şarkikaraağaç, Isparta, Traktör, 112, Güncel, Haberler

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