Isparta'da Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı

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ISPARTA'da Cumhuriyet'in 103. yılı coşku ile kutlandı.

Hükümet Caddesi'nde düzenlenen kutlama ve geçit töreni Vali Abdullah Erin, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Merdin Kışkan, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in halkın bayramını kutlamaları, ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Törene AK Parti Milletvekili Osman Zabun, Yeni Parti Milletvekili Yalım Halıcı, SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, askeri ve mülki erkan katıldı. Törene vatandaşların da yoğun ilgi gösterdi.

Vali Abdullah Erin, Cumhuriyet yönetimi ve Cumhuriyet'in ilan edilmesinin önemine değinen bir konuşma yaptı. Vali Erin konuşmasında, "Cumhuriyet, milletimizin bu topraklardaki varoluş mücadelesinin en anlamlı eseri; bağımsızlığına ve milli egemenliğine sahip çıkma kararlılığının en güçlü ifadesidir. Gücünü milletten alan bu yönetim anlayışı, özgür düşünceye dayalı çağdaş Türkiye'nin temelini oluşturmuştur" dedi.

Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilk ve orta dereceli okullarda çeşitli branşlarda düzenlenen yarışmalarda başarı sağlayan öğrenci ve okullara başarı belgeleri ve kupaları takdim edildi. Ödül töreni ardından akrobasi pilotu Oğuzhan Cabıoğlu tören alanı üzerinde gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Törende askeri birlikler, gaziler, şehit aileleri, milli sporcular, okullar, resmi kuruluşlar ve STK temsilcilerinin oluşturduğu kortej geçişi düzenlendi. Tören kortejin tamamlanması ile sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı