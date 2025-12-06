Haberler

Isparta'da dağlık alanda çobanın ölü bulunmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı

Isparta'da dağlık alanda çobanın ölü bulunmasıyla ilgili 4 zanlı gözaltına alındı
Güncelleme:
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde, çoban Ferdi Ö'nün cesedinin dağlık alanda bulunmasının ardından 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili arama çalışmalarında kadavra köpekleri kullanıldı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dağlık alanda bir çobanın öldürülmüş bulunmasıyla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma ekipleri, Aydoğmuş köyünde yaşayan Ferdi Ö'nün cesedinin vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunmasının ardından çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında 4 şüpheli gözaltına alınarak ifade işlemlerine başlandı.

Ekipler, arazide kadavra köpeklerinin desteğiyle vücut bütünlüğü bozulan çobanın kaybolan parçası için arama çalışması yürüttü.

Olay

Keçiborlu ilçesi Aydoğmuş köyünde dün Ferdi Ö'den (39) haber alamayan kardeşi S.Ö, çobanlık yaptığı bölgeye gitmişti. Ağabeyinin aracının yanmış olduğunu gören S.Ö, yakınlarda da vücut bütünlüğü bozulmuş halde bulunan cesede ulaşarak durumu jandarma ekiplerine bildirmişti.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
