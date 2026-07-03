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Isparta'da beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

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Isparta'nın Gönen ilçesinde beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü K.B. hayatını kaybetti. Mikser sürücüsü gözaltına alındı.

Isparta'nın Gönen ilçesinde beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Y.G idaresindeki 32 PE 60 plakalı beton mikseri, K.B'nin kullandığı 32 ADR 929 plakalı motosikletle Afyonkarahisar-Isparta karayolu Süleyman Demirel Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulaması Hastanesine kaldırılan K.B, burada müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mikser sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
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