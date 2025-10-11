Haberler

Isparta'da Bataklığa Saplanan Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı

Isparta'da Bataklığa Saplanan Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı
Güncelleme:
Isparta'da, şelale yakınında bataklığa saplanan büyükbaş hayvan, itfaiye ve veteriner ekiplerinin ortak çalışması ile kurtarıldı. Ekipler, zorlu koşullarda gerçekleştirdikleri müdahale ile hayvanı saplandığı yerden çıkarttı ve hipotermi riski için serum uyguladı.

Isparta'da, şelale yakınlarında bataklığa saplanan büyükbaş hayvan, itfaiye ekipleri ile veteriner hekimin ortak çalışması sonucu kurtarıldı.

Andık Deresi mevkisindeki şelale yakınında büyükbaş hayvanın bataklığa saplandığını fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, sarp ve çamurlu arazide çalışma başlattı.

Soğuk suda uzun süre kalan hayvana, olay yerine gelen Isparta Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de müdahale etti.

Ekipler, bataklığın derinliği ve suyun soğukluğu nedeniyle güçlükle yürüttükleri çalışma sonucunda hayvanı halatlar yardımıyla saplandığı yerden çıkardı.

Hipotermi riski taşıyan büyükbaş hayvana serum takılarak, vücut ısısı dengelendi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
