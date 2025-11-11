Haberler

Isparta'da Banyo Giderine Sıkışan Genç Kurtarıldı

Güncelleme:
Isparta'da bir yurt odasında banyo giderine eli sıkışan Mert K, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Isparta'da eli banyo giderine sıkışan kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Mert K'nin eli, kaldığı yurdun banyosunda gider kısmına sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, çalışma sonucu Mert K'nin elini sıkıştığı yerden çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Mert K'nin durumunun iyi olduğu belirlendi.

Kaynak: AA / Muhammed Enes Yapalıkan - Güncel
