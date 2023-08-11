Isparta'da av tüfeğiyle öldürülen 4 kişiden geriye birlikte çekildikleri aile fotoğrafı kaldı

Isparta'da Hayrettin T.'nin av tüfeğiyle dünürünün 3 oğlu ile eniştelerini öldürmesinden sonra geriye, hayatını kaybedenlerin birlikte çekindikleri aile fotoğrafı kaldı. Cinayet zanlısının sorgusu devam ediyor.

Isparta'daki dünür dehşetinde av tüfeğiyle öldürülen 4 kişiden geriye birlikte çekildikleri aile fotoğrafı kaldı

Bu fotoğraftan geriye kimse kalmadı

ISPARTA Isparta'da Hayrettin T.'nin av tüfeğiyle dünürünün 3 oğlu ile eniştelerini öldürmesinden sonra geriye, hayatını kaybedenlerin birlikte çekindikleri aile fotoğrafı kaldı. Öte yandan jandarmaya teslim olan cinayet zanlısının sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Olay dün saat 17.40 sıralarında Şarkikaraağaç ilçesine bağlı Yenicekale Köyü arazi yolunda meydana geldi. Hayrettin T. (70), aralarında daha önceden anlaşmazlık bulunan dünürünün oğulları İmran Karakoç (39), Osman Karakoç (36), Adnan Karakoç ile enişteleri Bedrettin Deniz'i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olayın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Cinayetin ardından Hayrettin T., Gelendost İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, cinayeti işlediği av tüfeğiyle teslim oldu. Cinayeti itiraf eden Hayrettin T., gözaltına alınırken Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Isparta Valisi Aydın Baruş da olay yerine giderek, cinayete ilişkin ekiplerden bilgi aldı.

Geriye birlikte çekindikleri fotoğraf kaldı

3 kardeş ve eniştelerinden geriye daha önce birlikte çekindikleri aile fotoğrafı kalırken, cenazelerinin otopsi için Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı Hayrettin T.'nin ise jandarmadaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.