Asansör boşluğuna düşen köpek kurtarıldı

Güncelleme:
Isparta'nın Hızırbey Mahallesi'nde bir binanın asansör boşluğuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ISPARTA'da asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı.

Hızırbey Mahallesi'nde bir binanın asansör boşluğuna düşen köpeği fark edenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
