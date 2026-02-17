Asansör boşluğuna düşen köpek kurtarıldı

ISPARTA'da asansör boşluğuna düşen köpeği itfaiye kurtardı.

Hızırbey Mahallesi'nde bir binanın asansör boşluğuna düşen köpeği fark edenler itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardı. Köpeğin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrendi.