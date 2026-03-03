Haberler

Isparta'da 7 aracın aküsünü çalan 2 şüpheli tutuklandı

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 7 aracın aküsünü çalan 2 şüpheli tutuklandı. Jandarma ekipleri, Gedikli köyünde meydana gelen hırsızlık olayının ardından Aksu ilçesinde operasyon düzenledi.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde 7 aracın aküsünün çalınmasına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Şarkikaraağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ve Yalvaç Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Gedikli köyündeki araçlardan akü çalınmasına üzerine Antalya'nın Aksu ilçesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler O.C. ve R.Ö. yakalandı.

Şüpheliler, karakoldaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Fatih Demirtaş
