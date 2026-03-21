Haberler

Isparta'da bir kişi, polis memuru olan kardeşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'da, polis memuru Deniz Altınkaya'nın kardeşi Ömer Altınkaya tarafından öldürüldüğü iddiasıyla tutuklandı. Olay, aile içindeki tartışmanın büyümesi sonucu gerçekleşti. Deniz Altınkaya, hastanede hayatını kaybetti.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca polis memuru Deniz Altınkaya'nın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında baba Mustafa Altınkaya, polis memuru kardeşi Ömer ve anne Zeliha Altınkaya gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden baba ve anne serbest bırakıldı, Ömer Altınkaya "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Öte yandan hayatını kaybeden Deniz Altınkaya'nın Denizli Emniyet Müdürlüğünde, Ömer Altınkaya'nın ise Antalya Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı öğrenildi.

Olay

Dün gece evde başlayan aile içi kavga 4445 Sokak'ta tartışmaya dönüşmüş, polis memuru Deniz Altınkaya ve babası silahla yaralanmış, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Deniz Altınkaya hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen
Futbolcu Kubilay Kundakçı cinayetinde katil zanlısı Alaattin Kadayıfçoğlu dahil 8 şüpheli yakalandı

Ünlü isimlerin adının karıştığı futbolcu cinayetinde yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
Altında 43 yıl sonra bir ilk! En büyük haftalık kaybı yaşadı

Altında 43 yıl sonra bir ilk
Kırmızı bikinisiyle trafiğe çıktı, 5 kazaya neden oldu

Trafiğe böyle çıktı, hastaneler yaralılarla doldu
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı

Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
Tedesco'ya bomba talip

Yuvadan uçuyor! Radara alan takım bomba
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde

Savaşta bir ilk! Dengeleri değiştirecek gizli silah iddiası doğrulandı
Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?