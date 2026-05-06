ISUBÜ'de '5. Balık Ekmek Şenliği' düzenlendi

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (ISUBÜ) düzenlenen "5. Balık Ekmek Şenliği", öğrenciler, akademisyenler ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi tarafından düzenlenen şenlikte, balık tüketiminin artırılması ve sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Etkinlik boyunca katılımcılara balık ekmek ikram edilirken, su ürünleri hakkında da bilgi verildi.

ISUBÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Bilgin, Türkiye'de balık tüketiminin istenilen seviyede olmadığını belirterek, bu tür etkinliklerle öğrencilere ve vatandaşlara balık tüketimi alışkanlığı kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.

Isparta Su Ürünleri Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mahmut Aslan ise şenlikte ikram edilen balıklar hakkında bilgi verdi.

Aslan, su ürünlerinin hem ekonomik hem de sağlık açısından önemli bir değer olduğunu ifade etti.