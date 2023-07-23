Isparta'da 3 gündür aranan yaşlı adam ölü olarak bulundu

ISPARTA - Isparta'nın Yalvaç ilçesinde 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam Kurusarı- Çiftlik barajında ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Terziler köyünde yaşayan Yaşar Aksu (72), 21 Temmuz tarihinde Yalvaç ilçe merkezine gitmek üzere evden ayrıldı. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin bölgede arama çalışmalarına 4 Asayiş. Timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi, iz takip köpeği ve vatandaşların desteği ile devam eden arama çalışmalarında sonucunda Aksu Kurusarı-Çiftlik barajında ölü olarak bulundu. Savcılık incelemesinin ardından yaşlı adamın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.