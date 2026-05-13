İBB iştiraki İSPARK'ın otopark kapasitesi 2025'te azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketi İSPARK'ın otopark sayısı 2024 yılına göre 16 artmasına rağmen kapasitesinin 4 bin 491 araç azaldığı tespit edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2025 Yılı Faaliyet Raporu'nda iştirak şirketi İSPARK AŞ'nin işlettiği otoparklara ilişkin verilere yer verildi.

Raporda, İstanbul'da belediyenin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardaki otoparkları İSPARK AŞ'nin işlettiği kaydedildi.

İSPARK'ın yol kenarı otopark, açık otopark ve katlı otopark olarak hizmet verdiğine değinilen raporda, 2024 yılına göre otopark sayısının 16 arttığı ancak kapasitenin 4 bin 491 araç azaldığı tespit edildi.

Verilere göre, 2024 yılında Anadolu Yakası'nda 7 bin 568 araç kapasiteli 103 yol kenarı otopark, 10 bin 194 araç kapasiteli 19 katlı otopark, 20 bin 602 araç kapasiteli 147 açık otopark, Avrupa Yakası'nda 13 bin 142 araç kapasiteli 236 yol kenarı otopark, 32 bin 11 araç kapasiteli 71 katlı otopark, 39 bin 992 araç kapasiteli 211 açık otopark olmak üzere toplam 787 otoparkta 123 bin 509 araç kapasitesiyle hizmet verildi.

2025 yılında ise Anadolu Yakası'nda 7 bin 984 araç kapasiteli 106 yol kenarı otopark, 10 bin 397 araç kapasiteli 20 katlı otopark, 20 bin 267 araç kapasiteli 149 açık otopark, Avrupa Yakası'nda 13 bin 663 araç kapasiteli 245 yol kenarı otopark, 30 bin 933 araç kapasiteli 68 katlı otopark, 35 bin 774 araç kapasiteli 215 açık otopark olmak üzere toplam 119 bin 18 araç kapasiteli 803 otopark işletildi.

Bu kapsamda, 2024 yılında işletilen 787 otopark sayısı 803'e çıkarken, 123 bin 509 araç kapasitesi ise 119 bin 18'e geriledi.

Kapasite azalışının Avrupa Yakası'nda olduğu belirlenirken, katlı otoparklarda 875, açık otoparklarda ise 4 bin 553 araçlık kapasite düşüşü yaşandığı tespit edildi.