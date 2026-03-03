İspanya'da, soykırımdan kurtulan Gazzeli doktor, İsrail'deki silah şirketine çelik satan firmaya karşı ifade verdi

İspanya'da, İsrail'deki bir silah üretim şirketine çelik sağladığı gerekçesiyle Sidenor firmasına açılan "soykırıma ortaklık" soruşturmasında, Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nde görev yapan ve soykırımdan sağ kurtulan Filistinli doktor Refaat Atathama, İspanyol mahkemesinde ilk kez ifade verdi.

İsrail'deki bir silah üretim şirketine çelik satan İspanyol Sidenor firmasının başkanı ve iki yöneticisi hakkında insanlığa karşı suçlara ve soykırıma ortak olmak suçlamalarından İspanyol mahkemesinde açılan soruşturmada bir ilk yaşandı.

İspanya Ulusal Mahkemesinde hakim karşısına çıkan Gazze'deki Avrupa Hastanesi'nde görev yapan doktor Refaat Atathama, ilk kez, Gazze'deki soykırımdan sağ kurtulan bir Filistinli olarak İspanya'da mahkemede ifade verdi.

Geçmişte Bolivya ile Arjantin'de yaşadığı için iyi düzeyde İspanyolca konuşan Filistinli doktor, İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına ilişkin belgeleri mahkemeye sunarak yaşadığı tecrübeleri anlattı.

Atathama, mahkeme çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, şunları dile getirdi:

"Binlerce kurbandan birinin rolünü oynuyorum. Gazze'deki soykırımı tüm süreç boyunca yaşadım. Sözde ateşkesin ardından, sadece üç ay önce Gazze'den ayrıldım. Buraya ise özellikle işbirliği yapan bu şirketler yüzünden çektiğimiz tüm acıları anlatmak ve ezilen bir halk olarak bize verdikleri büyük zararı göstermek için geldim. Birçok şirket silah satıyor ve soykırım için silah kaçakçılığına yardım ediyor."

"Gazze soykırımından sağ kurtulan bir Filistinlinin Batı ülkeleri mahkemesi önünde verdiği ilk ifade"

Filistinli doktorun, İspanyol mahkemesindeki ifadesinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan avukatı David Aranda ise "Şunu belirtmekte fayda var ki, bu, Gazze soykırımından sağ kurtulan bir Filistinlinin Batı ülkeleri mahkemesi önünde ilk kez verdiği bir ifadedir. Bu çok önemli ve gelecekteki davalar için yasal bir emsal teşkil edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Aranda, Ulusal Mahkeme savcısının bugünkü duruşmaya hem itiraz etmesini hem de katılmamasını eleştirerek, hakimin doktor Atathama'nın mağdur statüsünü tanıması ve kovuşturma yetkisini kullanması halinde, mahkemenin İspanyol şirketi hakkındaki silah kaçakçılığı ve soykırıma iştirak suçlarından soruşturmaya devam edebileceğini kaydetti.

İspanyol Sidenor firmasının başkanı Jose Antonio Jainaga Gomez ve diğer iki yöneticisi hakkında, İspanya hükümetinin izni olmadan İsrail'de ağır ve hafif silah üreten IMI System'e (eski adı İsrail Askeri Endüstrileri) çelik sattığı gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.