İspanyol basınına göre Trump yönetimi "zor NATO müttefiklerini" cezalandırmaya çalışıyor

İspanyol basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik operasyonlara destek vermedikleri gerekçesiyle İspanya başta olmak üzere "zor" olarak tanımladığı bazı NATO müttefiklerini cezalandırmak için çalışma başlattığını öne sürdü.

ABD Savunma Bakanlığına ait bir iç elektronik postada, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda ve Hürmüz Boğazı'ndaki operasyonlarda kendisine destek vermeyen NATO müttefiklerini cezalandırmak için bazı senaryolar üzerinde çalıştığına ilişkin uluslararası basında çıkan haberler ciddi tartışmalar başlattı.

İspanya'nın El Pais gazetesi konuya ilişkin verdiği haberde, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Avrupa Birliği (AB) gayriresmi liderler toplantısına katılan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bu konuya değindiğini yazdı.

Sanchez, iddialara ilişkin GKRY'ye gelişinde yaptığı açıklamada, "Biz elektronik postalara göre değil, resmi belgelere ve bu olayda Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin aldığı pozisyonlara göre çalışıyoruz. İspanyol hükümetinin pozisyonu açıktır. Müttefiklerimizle, her zaman uluslararası hukuk çerçevesinde mutlak işbirliğidir." dedi.

Orta Doğu'daki sorunların çözümünün askeri bir yoldan olamayacağını kaydeden Sanchez, İran ve ABD-İsrail arasındaki çatışmaların Filistin'de yaşananları gölgede bırakmaması gerektiğini ve ortaklık anlaşmasının askıya alınması gibi İsrail'e karşı yaptırımlarda harekete geçilmesi çağrısını yineledi.

ABD Savunma Bakanlığına ait iç yazışmalarda, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları desteklemeyen NATO ülkelerini "zor müttefikler" olarak tanımladığı, bunları cezalandırmak için bazı seçeneklerin sunulduğu iddia edilmişti.

İspanya'nın NATO ittifakından çıkarılması ve ABD'nin İngiltere'nin Falkland Adaları üzerindeki hak iddiasını tanıyan pozisyonundan vazgeçilmesi gibi seçeneklerin de burada yazıldığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA / Şenhan Bolelli
