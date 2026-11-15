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İspanyol basınına göre PSOE, Lula'nın ses kısıklığı nedeniyle etkinliği iptal etti

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Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), Başbakan Pedro Sanchez ile Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın katılması planlanan Madrid'deki seçim kampanyası etkinliğini iptal etti. İspanyol basını, iptalin nedeninin Lula'nın son günlerde yaşadığı ses kısıklığı olduğunu yazdı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz İnacio Lula da Silva'nın İspanya'da erken genel seçimler öncesinde Başbakan Pedro Sanchez'e açık desteğini bildireceği etkinlik iptal edilirken, İspanyol basını, iptalin nedeninin Lula'nın ses kısıklığı olduğunu yazdı.

Sosyalist İşçi Partisi (PSOE), Başbakan Pedro Sanchez ile Brezilya Devlet Başkanı Lula'nın katılması planlanan Madrid'deki seçim kampanyası etkinliğini iptal etme kararı aldı.

Genel İşçi Sendikasının Madrid'deki genel merkezinde yapılması öngörülen PSOE etkinliğinde, Lula'nın Sanchez'e açık desteğini yinelemesi öngörülüyordu.

İspanya basınında, etkinliğin iptal edilme nedeni olarak Lula'nın son birkaç gündür yaşadığı ses kısıklığı sorunu gösterildi.

Brezilya Devlet Başkanı'nın ses kısıklığı sorunları uluslararası gündemini de etkiliyor.

Brezilya gazetesi Folha de S.Paulo, Lula'nın kamuoyu önünde uzun süreli görünebilecek durumda olmadığını öne sürdü.

Gazete, Lula'nın Filipinler'e yaptığı resmi ziyaret sırasında da açıklamalarını iptal ettiğini, görüşmelerinden sonra konuşma yapmadığını ve bunun yerine yazılı açıklamalar yayımladığını bildirdi.

İspanya'da Başbakanlık da Sanchez ile Lula da Silva arasında yarın başbakanlık konutu Moncloa'da ikili bir görüşme olacağını ve sadece görüntü alınmasına izin verileceğini duyurdu.

81 yaşındaki Lula da Silva geçirdiği gırtlak kanseri ve tedavi süreciyle bağlantılı olarak zaman zaman ses kısıklığı sorunu yaşıyor.

Kaynak: AA
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