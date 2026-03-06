Haberler

İspanya Başbakanı Sanchez, Umman ve Katar Liderleriyle Telefonda Görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Umman Sultanı ve Katar Emiri ile görüşerek, ülkelerinin maruz kaldığı saldırılara karşı İspanya'nın dayanışma ve desteğini iletti. Sanchez, saldırıların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Umman Sultanı ve Katar Emiri ile görüştüğünü belirterek, ülkelerinin maruz kaldığı saldırılar karşısında İspanya'nın dayanışma ve desteğini ilettiğini açıkladı.

Sanchez, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Umman Sultanı ve Katar Emiri ile de görüşerek ülkelerinin maruz kaldığı haksız saldırılar karşısında İspanya'nın dayanışmasını ve desteğini ilettim" ifadelerini kullandı.

İspanya Başbakanı açıklamasında "Hiçbir ülkenin egemenliğine yönelik saldırı cezasız kalmamalıdır. Füzeler ve insansız hava araçları yalnızca korku yayar ve masum insanların hayatını riske atar. Hepimizin hak ettiği barış ve güvenliği inşa etmeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim

Bekleneni yaptı!
Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle! Zamanlama dikkat çekti

Küresel gerilim tırmanırken Çin'den beklenmedik hamle
2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak

2 trilyon doları yönetiyordu, şimdi 3 kişiyle domates satacak
Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı

Hamaney'in ölüme gittiği anlar yayınlandı
Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim

Bekleneni yaptı!
'Her giydiğin nasıl bu kadar fit durabiliyor?' sorusuna ünlü spikerden bomba yanıt

Sorulan soruya böyle yanıt verdi
İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı

İran halkını coşturan fotoğraf: Çok geçmeden gerçek anlaşıldı