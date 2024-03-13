İspanya'nın Gran Canaria adasında göçmen teknesi faciası

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ÇEKİM TARİHİ: 12 Mart 2024

Kurtarma çalışmalarından çeşitli görüntüler

İspanya'nın Gran Canaria adasının yaklaşık 140 kilometre güneyinde bir göçmen teknesine Salı sabahı müdahale edildi. Teknede en az 7 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 12 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

İspanyol Deniz Kurtarma hizmetleri, gemideki göçmenlerin İspanya kıyılarına ulaşmaya çalıştığını ve ölümlerin ciddi su kaybından kaynaklandığını bildirdi.

Pazartesi günü yerel saatle 20.00 sularında bir ticari gemi, göçmen teknesini fark ederek kurtarma hizmetlerine haber verdi. Yardım için iki helikopter ve bir kurtarma gemisi sevk edildi.

Göçmen teknesinde 2 kişinin cansız bedeni bulunurken, 27'si erkek ve 7'si kadın olmak üzere 34 kişi hayatta kalmayı başardı. Bu kişilerin Sahra Altı Afrika'dan geldikleri bildirildi. Hayatta kalanlar, Afrika'nın tehlikeli kuzeybatı kıyılarından geçtikleri sırada 5 kişinin can verdiğini ve cesetlerinin okyanusa atıldığını aktardı.

Kanarya Adaları Acil Durum Hizmetleri ve Kızılhaç, kazazedeleri tedavi etmek için rıhtımda bir acil durum merkezi kurdu. Kazazedelerin çoğunda şiddetli su kaybı görülürken, 24 yaşındaki 2 kişinin durumu kritik.

6 Mart'ta El Hierro adasının güney kıyısı açıklarında bir başka göçmen teknesi tespit edilmiş ve teknede bulunanlardan 5 kişi hayatını kaybederken, 15'i ise hastaneye kaldırılmıştı.

Kuzeybatı Afrika'dan Kanarya Adaları'na ulaşan göçmen rotası dünyanın en tehlikeli rotalarından biri olarak kabul ediliyor. Bu rotada her yıl binlerce insan hayatını kaybediyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Madrid'den bildiriyor. (XHTV)