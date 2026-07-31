İspanya, Melilla'da Fas ile sınır kapısı Beni Ensar'ı kapattı

İspanya hükümeti, düzensiz göçmenlerin Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) geçmeye çalışmasının ardından Melilla'daki Beni Ensar sınır geçişini kapattığını bildirdi.

İspanyol yayın kuruluşu RTVE'ye göre hükümet, düzensiz göçmenlerin ülke topraklarına kitlesel giriş girişimi üzerine, Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla'da, Fas ile sınır kapısı Beni Ensar'ı kapattı.

Bir polis kaynağı, RTVE'ye yaptığı açıklamada, olaylarda hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısının 19'a yükseldiğini belirtti.

Melilla Özerk Yönetimi Başkanı Juan Jose Imbroda, Cadena COPE radyo kanalına verdiği demeçte, özerk kente "yaklaşık 300 ila 400" kişinin yasa dışı şekilde giriş yaptığını söyledi.

Sınırdan şehre giriş girişimlerinin hem kara sınırından hem de deniz yoluyla yapıldığını aktaran Imbroda, yetkililerin, durumu Fas jandarmasının işbirliğiyle kontrol altına aldığını kaydetti.

Melilla'daki bir hükümet sözcüsü, sınırın kapatıldığını doğrulayarak, güvenlik güçlerinin operasyonları devam ettiği sürece bu durumun devam edeceğini belirtti.

Sınır geçişinin ne zaman açılacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA