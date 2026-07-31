Haberler

İspanya, Melilla'da Fas ile sınır kapısı Beni Ensar'ı kapattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya hükümeti, düzensiz göçmenlerin Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) geçmeye çalışmasının ardından Melilla'daki Beni Ensar sınır geçişini kapattığını bildirdi.

İspanya hükümeti, düzensiz göçmenlerin Fas'tan İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) geçmeye çalışmasının ardından Melilla'daki Beni Ensar sınır geçişini kapattığını bildirdi.

İspanyol yayın kuruluşu RTVE'ye göre hükümet, düzensiz göçmenlerin ülke topraklarına kitlesel giriş girişimi üzerine, Kuzey Afrika'daki toprağı Melilla'da, Fas ile sınır kapısı Beni Ensar'ı kapattı.

Bir polis kaynağı, RTVE'ye yaptığı açıklamada, olaylarda hayatını kaybeden düzensiz göçmen sayısının 19'a yükseldiğini belirtti.

Melilla Özerk Yönetimi Başkanı Juan Jose Imbroda, Cadena COPE radyo kanalına verdiği demeçte, özerk kente "yaklaşık 300 ila 400" kişinin yasa dışı şekilde giriş yaptığını söyledi.

Sınırdan şehre giriş girişimlerinin hem kara sınırından hem de deniz yoluyla yapıldığını aktaran Imbroda, yetkililerin, durumu Fas jandarmasının işbirliğiyle kontrol altına aldığını kaydetti.

Melilla'daki bir hükümet sözcüsü, sınırın kapatıldığını doğrulayarak, güvenlik güçlerinin operasyonları devam ettiği sürece bu durumun devam edeceğini belirtti.

Sınır geçişinin ne zaman açılacağına dair henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: AA
Balıkesir Gömeç'te 3 gündür süren yangını çıkaran 2 kişi tutuklandı

İki ilçe kül oldu! Üç günlük kabusun sorumluları için hesap zamanı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor

Yasak aşk dehşetinden yeni görüntü! Her saniyesi kan donduruyor
Büyük hayal kırıklığı! Ünlü ismin filtresiz halini görenler şokta

Filtresiz halini görenler şokta

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan kadın tutuklandı

Başörtülü kadına ağza alınmayacak hakaretler: Saldırgan da kadın
Genç kadın, kaçak göçmenleri İspanya'ya girmeye böyle teşvik etti

Dünya bu kadını konuşuyor!
Ticaret Bakanlığı affetmedi! İkinci el fırsatçısına büyük ceza

Bakanlık ilanı görünce düğmeye bastı! Fırsatçıya ders gibi ceza
Eda Ece Ahbap soruşturmasında ifade verdi: İlk sözleri bomba

Eda Ece ifade verdi: İlk sözleri bomba
Bugün son gün! Ödeme yapmayanlar araçlarını satamayacak, kullanamayacak

Bugün son gün! Ödeme yapmayanları ağır yaptırımlar bekliyor