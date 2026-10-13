İspanya Kralı 6. Felipe, göçmen krizi yaşanan Sebte'ye ilk kez kral olarak gitti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

İspanya Kralı 6. Felipe, temmuz ayı sonunda Fas'tan 70 binden fazla düzensiz göçmenin giriş yaptığı, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'yi (Ceuta) ziyaret etti.

Kral olarak ilk kez Sebte'ye giden 6. Felipe, babası Juan Carlos'tan 19 yıl sonra bu kente gitmiş oldu.

Düzensiz göçmen krizi ve buna bağlı olarak Fas ile İspanya arasındaki gerginliğe denk gelen ziyaret, İspanyol hükümeti tarafından hem "tarihi ve çok önemli" hem de "normal" olarak değerlendirildi.

Hükümet Sözcüsü, Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göçmenler Bakanı Elma Saiz, basına yaptığı değerlendirmede, "Bu tarihi bir ziyaret olmakla birlikte, Kral ve Kraliçe'nin iki İspanyol şehrine (Sebte ve Melilla) gerçekleştirdikleri, tamamen normal ve rutin bir ziyarettir." dedi.

Sebte sokaklarında büyük coşkuyla karşılanan 6. Felipe ve eşi Kraliçe Letizia, İspanyol bayraklarıyla kendilerine sevgi gösterisinde bulunan halkın yanında uzun süre kalarak, onları selamladı.

Kral 6. Felipe, Sebte Belediyesini ziyareti sırasında buradaki resmi protokol defterine yazdığı yazıda, bunun "uzun zamandır beklenen ve gecikmiş bir ziyaret" olduğunu vurguladı.

Sebte halkının geleceğinin aynı zamanda İspanya'nın geleceği olduğunu söyleyen Kral 6. Felipe, 1668 Lizbon Antlaşması'ndan bu yana İspanya'ya ait olan bu kente olan bağlılıklarının altını çizdi.

İspanya Kralı'ndan, Müslüman mezarlığına ziyaret

Diğer yandan İspanya Kralı'nın, Sebte'deki programı gereği kentteki Müslüman mezarlığını da ziyaret edeceği ve hayatını kaybeden düzensiz göçmenler anısına yapılacak törene katılacağı açıklandı.

Nüfusunun yüzde 45'e yakını Müslüman olan Sebte'de 30-31 Temmuz tarihlerinde denizden gelen düzensiz göçmen akınında hayatını kaybeden 140'tan fazla kişiden 88'inin naaşı, buradaki Müslüman mezarlığına defnedilmişti.

İspanya tarihinde, 1904 ve 1927 yıllarında 13. Alfonso'dan sonra Sebte'de gece konaklayacak ilk kral olacak 6. Felipe, yarın, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki diğer bir toprağı olan Melilla kentine geçecek.

Kral 6. Felipe'nin Sebte ve Melilla ziyaretlerine Fas yönetimi şimdiye kadar sessiz kaldı.

Fas, son olarak 2007'de dönemin İspanya Kralı Juan Carlos'un bu kentlere ziyaretine tepki gösterip, Madrid Büyükelçisi'ni istişare için merkeze çağırmıştı.

Kaynak: AA